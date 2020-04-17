2020-04-17T11:23:13+03:00
Общество

Пока все на самоизоляции: в Екатеринбург вернулись печенеги и половцы

Новый стрит-арт появился на одной из улиц города
Мария Трапезникова
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Фото: Street Art HunterФото: Street Art Hunter
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Пока все жители Екатеринбурга сидят на самоизоляции, в столицу Урала вернулись печенеги и половцы. Такой новый стрит-арт появился сегодня на заборе по улице Пирогова, 3.

Автором стал художник под псевдонимом «a11c1ear». Работу он, кстати, так и назвал. Она выполнена в трафаретной черно-белой технике. Фотографиями поделились в сообществе Street Art Hunter, подписав просто: «Пока все на карантине, на улицы Екатеринбурга наконец-то вернулись печенеги и половцы».

Фото: Street Art Hunter

Фото: Street Art Hunter

На самом деле, этот стрит-арт имеет прямое отношение к пандемии коронавируса. А все дело в том, что во время обращения к нации Президент РФ Владимир Путин озвучил фразу: «Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, - со всем справилась Россия». И эта фраза разлетелась по соцсетям, став отличной темой для обсуждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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