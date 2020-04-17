В Свердловской области летние лагеря готовят к приему детей, несмотря на распространение COVID-19

17 Апр 2020 2020-04-17T11:16:18+03:00

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Если ситуация с коронавирусом в Свердловской области не ухудшится, то, возможно, летом школьники все же смогут съездить отдохнуть в оздоровительные лагеря. Об этом сегодня, 17 апреля, сказал министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

- Подготовка к организованному проведению летней кампании в Свердловской области не останавливалась, - говорит Юрий Биктуганов. - Выделены средства. Если у нас позволят условия, загородные оздоровительные лагеря будут готовы к нормальному режиму работы.

Министр образования отметил, что под вопросом стоит организация лагерей дневного пребывания в школах, так как они будут заняты проведением государственных экзаменов.

- Если ОГЭ для девятых классов пройдет до 12-13 июня, тогда, возможно, нам удастся организовать лагеря дневного пребывания после окончания экзаменов у девятиклассников, - говорит министр. - Важно, чтобы дети летом получили возможность набраться сил и отдохнуть.

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ЕГЭ и ОГЭ в Свердловской области состоятся, несмотря на бессрочный особый режим, который введен в регионе из-за распространения коронавируса. И хотя точные даты их проведения пока неизвестны - в Министерстве просвещения РФ и Рособрнадзоре нет официального решения - в региональном министерстве образования отмечают, что предположительно пройдут они примерно 11 июня у тех, кто учится в 11 классе, и 9 июня у девятиклассников. (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU