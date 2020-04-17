2020-04-17T10:40:31+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге поймали «бизнесмена», который выращивал дома коноплю и затем продавал ее

До решения суда он будет находиться под домашним арестом
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-группа УМВД по ЕкатеринбургуФото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу
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Полицейские Екатеринбурга поймали 38-летнего и ранее не судимого мужчину, у которого в квартире обнаружили три куста конопли и расфасованную уже готовую продукцию массой порядка 50 граммов.

- Все изъятое было направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Свердловской области. По результатам экспертизы изъятое оказалось марихуаной, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

На «бизнесмена» завели уголовно дело. Теперь максимальное наказание, которое ему грозит, - до 15 лет колонии. Все растения и оборудование для их выращивания приобщены к материалам дела и по решению суда будут уничтожены. А мужчина будет находиться под домашним арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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