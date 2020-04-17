2020-04-17T10:24:51+03:00
Общество

Под Екатеринбургом на месяц закрыли мастерскую по изготовлению ключей за нарушение «карантина»

Владельца предупредили об ответственности
Мария Трапезникова
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Под Екатеринбургом на месяц закрыли мастерскую по изготовлению ключей за нарушение «карантина»Под Екатеринбургом на месяц закрыли мастерскую по изготовлению ключей за нарушение «карантина»Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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В Березовском, что недалеко от Екатеринбурга, судебные приставы прикрыли мастерскую по изготовлению ключей, которая нарушала режим самоизоляции, введенный губернатором Куйвашевым.

Напомним, ранее он был введен до 20 апреля, однако накануне глава региона сделал режим бессрочном – то есть, он будет действовать до особого распоряжения Правительства Свердловской области.

- На основании исполнительных документов, в Березовском районном отделе судебных приставов УФССП незамедлительно возбуждено исполнительное производство, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Поэтому приставы приехали к мастерской и опечатали двери ровно на 30 суток. А владельца предупредили об ответственности, если он продолжит нелегально работать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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