2020-04-17T09:20:16+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге экс-начальника отдела налоговой инспекции поймали на получении взятки в 600 тысяч

На нее завели уголовное дело и уже направили в суд
Мария Трапезникова
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На нее завели уголовное дело и уже направили в судНа нее завели уголовное дело и уже направили в судФото: Анастасия ОСИПОВА
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В Екатеринбурге под суд отправили бывшего начальника отдела межрайонной налоговой инспекции, которую обвиняют в получении крупной взятки: от директора трех юрлиц ей досталось 600 тысяч рублей.

- Денежные средства обвиняемой передавались с целью невключения указанных организаций в план выездных налоговых проверок, а также за предоставление информации, связанной с нахождением указанных организаций на учете в налоговом органе, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

На женщину завели уголовное дело и уже направили в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга. Теперь максимальное наказание, которое ей грозит, – до 12 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Екатеринбурге экс-начальника отдела налоговой инспекции поймали на получении взятки в 600 тысяч
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