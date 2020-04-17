В Екатеринбурге экс-начальника отдела налоговой инспекции поймали на получении взятки в 600 тысяч
В Екатеринбурге под суд отправили бывшего начальника отдела межрайонной налоговой инспекции, которую обвиняют в получении крупной взятки: от директора трех юрлиц ей досталось 600 тысяч рублей.
- Денежные средства обвиняемой передавались с целью невключения указанных организаций в план выездных налоговых проверок, а также за предоставление информации, связанной с нахождением указанных организаций на учете в налоговом органе, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
На женщину завели уголовное дело и уже направили в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга. Теперь максимальное наказание, которое ей грозит, – до 12 лет колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU