2020-04-17T09:06:29+03:00
Общество

Уральцы на самоизоляции создадут видеоверсию «Василия Теркина»

Записать отрывок на камеру предлагают всем горожанам
Мария Трапезникова
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Уральцы на самоизоляции создадут видеоверсию «Василия Теркина»Уральцы на самоизоляции создадут видеоверсию «Василия Теркина»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Введенный на территории Свердловской области режим самоизоляции не лишает возможности быть креативным. Поэтому Муниципальное объединение библиотек Екатеринбурга с 20 апреля решило запустить онлайн-проект «Екатеринбург читает «Теркина», в котором жители региона создадут видеоверсию одного из главных произведений Великой Отечественной войны – «Василия Теркина».

Горожанам разных возрастов и профессий предлагается прочитать отрывки из книги и записать все это на камеру. Смонтированная видеоверсия будет транслироваться в День Победы.

Как отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, к участию в проекте уже подключились специалисты Управления культуры администрации Екатеринбурга, творческие коллективы ведущих уральских театров, писатели, поэты, журналисты, музыканты, спортсмены, студенты и школьники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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