2020-04-17T08:06:31+03:00
Общество

Коммунальщики продолжают очищать Екатеринбург от коронавируса

В одном только районе на уборку выходят 50-60 машин
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба администрации ЕкатеринбургаФото: пресс-служба администрации Екатеринбурга
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Коммунальщики Екатеринбурга продолжают очищать город от пыли, грязи, мусора и коронавируса. В Чкаловском районе ежедневно на уборку выходят около 50-60 спецмашин. Рабочие прибирают не только дороги, тротуары и газоны, но и ограждения, остановки общественного транспорта, урны.

- В сложившейся эпидемиологической ситуации наши службы благоустройства не забывают о регулярной санитарной обработке остановок, торговых павильонов, пешеходных переходов и подходов к ним, - рассказал глава администрации Чкаловского района Вячеслав Мишарин. – Кроме того, УК района проводят массовую санобработку всего жилого фонда.

Особое внимание выделено бульвару рядом с ТЦ «Дирижабль» - коммунальщики ежедневно проводят санобработку хлорсодержащими средствами всего участка. Скамейки и урны дезинфицирующими реагентами обрабатывают бригады, снабженные механизированными распылителями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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