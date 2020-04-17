Коммунальщики продолжают очищать Екатеринбург от коронавируса

17 Апр 2020 2020-04-17T08:06:31+03:00

В одном только районе на уборку выходят 50-60 машин

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Коммунальщики Екатеринбурга продолжают очищать город от пыли, грязи, мусора и коронавируса. В Чкаловском районе ежедневно на уборку выходят около 50-60 спецмашин. Рабочие прибирают не только дороги, тротуары и газоны, но и ограждения, остановки общественного транспорта, урны.

- В сложившейся эпидемиологической ситуации наши службы благоустройства не забывают о регулярной санитарной обработке остановок, торговых павильонов, пешеходных переходов и подходов к ним, - рассказал глава администрации Чкаловского района Вячеслав Мишарин. – Кроме того, УК района проводят массовую санобработку всего жилого фонда.

Особое внимание выделено бульвару рядом с ТЦ «Дирижабль» - коммунальщики ежедневно проводят санобработку хлорсодержащими средствами всего участка. Скамейки и урны дезинфицирующими реагентами обрабатывают бригады, снабженные механизированными распылителями.

ИСТОЧНИК KP.RU