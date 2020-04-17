2020-04-17T07:52:03+03:00
Общество

«Звонят, чтобы получить психологическую поддержку»: для бизнесменов Екатеринбурга запустили «горячую линию»

Она будет работать без перерывов и выходных
Мария Трапезникова
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Для бизнесменов Екатеринбурга запустили «горячую линию»Для бизнесменов Екатеринбурга запустили «горячую линию»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Екатеринбургский центр развития предпринимательства (ЕЦРП) запустил специальную «горячую линию», чтобы оказывать бизнесу различную помощь в условиях режима самоизоляции. Только за прошедшую, первую неделю работы, было принято более 500 звонков.

- Предприниматели могут задать специалистам вопросы об объявленных накануне Президентом России Владимиром Путиным формах поддержки, а также получить консультации о ведении бизнеса в текущей ситуации, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

В основном, бизнесмены звонят, чтобы уточнить правила работы во время режима самоизоляции, который, кстати, в Свердловской области сделали бессрочным. Однако некоторым нужна просто моральная и психологическая поддержка.

«Горячая линия» работает каждый день и без выходных с 9:00 до 18:00. Телефон: 8 (800) 500-77-85.

ИСТОЧНИК KP.RU

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