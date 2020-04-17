2020-04-17T07:39:50+03:00
Общество

«Уральские авиалинии» вернули домой еще 179 россиян

Еще один рейс приземлился в Казани и Уфе
Мария Трапезникова
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«Уральские авиалинии» вернули домой еще 179 россиян«Уральские авиалинии» вернули домой еще 179 россиянФото: Алексей БУЛАТОВ
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Авиакомпания «Уральские авиалинии» продолжает серию спецрейсов по вывозу россиян из-за границы. Накануне из Таиланда вылетели домой 179 россиян – их доставили в Казань и Уфу. Рейс был выполнен по утвержденному Росавиацией расписанию вывозных рейсов.

Уже завтра из Таиланда вылетит еще один спецборт «Уральских авиалиний», который вернет домой порядка 200 уральцев – жителей Свердловской и Челябинской областей. Однако из-за того, что количество мест в самолете ограничено, всем пассажирам перед полетом необходимо будет зарегистрироваться на сайте госуслуг.

- Рейс «БангкокЕкатеринбург» будет выполнен при содействии МИД России, Минкомсвязи России, Минтранса РФ, иностранных посольств и консульств в России, - рассказали в пресс-службе авиакомпании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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