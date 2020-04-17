17 Апр 2020 2020-04-17T07:27:44+03:00

В Екатеринбурге один лучших цирков в стране Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru решил составить рейтинг городов, где самые лучшие цирки. Это было сделано ко Всемирному дню цирка, который традиционно отмечается завтра, 18 апреля. Оказалось, что Екатеринбург вошел в пятерку лидеров.

- Цирки на Цветном бульваре и на проспекте Вернадского в Москве лидируют в списке самых лучших в стране. Они набрали 39,66% голосов среди опрошенных, - рассказали в пресс-службе сервиса.

Кроме того, лидерами стали цирки в Санкт-Петербурге (набрали 17,24% голосов), Симферополе и Казани (по 8,62%), Екатеринбурге и Сочи (по 6,9%) и Рязани (5,17%). Рейтинг был составлен по результатам опроса в соцсетях.

Фото: Tvil.ru

ИСТОЧНИК KP.RU