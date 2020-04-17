В Екатеринбурге один лучших цирков в стране
Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru решил составить рейтинг городов, где самые лучшие цирки. Это было сделано ко Всемирному дню цирка, который традиционно отмечается завтра, 18 апреля. Оказалось, что Екатеринбург вошел в пятерку лидеров.
- Цирки на Цветном бульваре и на проспекте Вернадского в Москве лидируют в списке самых лучших в стране. Они набрали 39,66% голосов среди опрошенных, - рассказали в пресс-службе сервиса.
Кроме того, лидерами стали цирки в Санкт-Петербурге (набрали 17,24% голосов), Симферополе и Казани (по 8,62%), Екатеринбурге и Сочи (по 6,9%) и Рязани (5,17%). Рейтинг был составлен по результатам опроса в соцсетях.
Фото: Tvil.ru
ИСТОЧНИК KP.RU