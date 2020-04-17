Под Екатеринбургом за 115 миллионов продают гостиницу с винным погребом и купелью
Под Екатеринбургом, на Сибирском тракте, выставили на продажу четырехэтажную гостиницу с винным погребом. Ее общая площадь – 2 117 квадратных метров, а высота потолков – четыре метра.
- Здание находится в лесопарковой зоне, в помещении разработан дизайн-проект гостиницы в четыре этажа с мансардой и подвалом, в котором расположены: банный комплекс с теплыми полами, бассейн, купель, винный погреб и лифт, - сообщается в объявлении, опубликованном на портале N1.RU.
Фото: портал N1.RU
В гостинице 46 номеров с собственными ванными и дверями с электрозамками. На первом этаже есть зона ресепшен и ресторан с оборудованной кухней и работающей приточно-вытяжной системой.
Фото: портал N1.RU
ИСТОЧНИК KP.RU