Под Екатеринбургом за 115 миллионов продают гостиницу с винным погребом и купелью

17 Апр 2020 2020-04-17T07:01:30+03:00

В ней 46 номеров со всем необходимым

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Под Екатеринбургом, на Сибирском тракте, выставили на продажу четырехэтажную гостиницу с винным погребом. Ее общая площадь – 2 117 квадратных метров, а высота потолков – четыре метра.

- Здание находится в лесопарковой зоне, в помещении разработан дизайн-проект гостиницы в четыре этажа с мансардой и подвалом, в котором расположены: банный комплекс с теплыми полами, бассейн, купель, винный погреб и лифт, - сообщается в объявлении, опубликованном на портале N1.RU.

Фото: портал N1.RU

В гостинице 46 номеров с собственными ванными и дверями с электрозамками. На первом этаже есть зона ресепшен и ресторан с оборудованной кухней и работающей приточно-вытяжной системой.

Фото: портал N1.RU

ИСТОЧНИК KP.RU