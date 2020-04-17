В Екатеринбурге ночью сгорели сразу три легковушки, припаркованные рядом

17 Апр 2020 2020-04-17T06:43:12+03:00

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Минувшей ночью в Екатеринбурге снова горели автомобили. Диспетчеры МЧС получили сообщение о пожаре с улицы Щорса. На место отправились семь спасателей.

- На площади в три квадратных метра огонь уничтожил моторный отсек, салон и кузов автомобиля Toyota, зеркало машины Skoda и крыло Chevrolet, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – Пожар потушили в течение двух минут.

Кстати, не так давно мы писали про очень похожие пожары на Уктусе – там так же сгорели три машины, стоящие в соседних дворах. Делом уже занимается полиция и разыскивает очевидцев.

ИСТОЧНИК KP.RU