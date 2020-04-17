2020-04-17T06:25:23+03:00
Общество

В Минкомсвязи рассказали, когда вывезут из Таиланда последних уральцев

Некоторым из них придется заплатить за билет
Мария Трапезникова
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Некоторым из них придется заплатить за билетНекоторым из них придется заплатить за билетФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Минкомсвязи назвали дату вывоза из Таиланда последних уральцев – жителей Свердловской и Челябинской областей. По их данным, рейс запланирован на 18 апреля в 15:40, по местному времени. Однако на него нужно будет обязательно зарегистрироваться на сайте госуслуг.

- Количество мест на борту ограничено. Списки будут формироваться на основании регистрации на госуслугах, - добавили в Минкомсвязи.

Но есть еще один момент: если у пассажиров был обратный билет в Россию на рейс любой из авиакомпаний, и он не был сдан, то перелет будет бесплатным. Все остальные уральцы обязаны будут купить билет. Стоимость его не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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