Загадывайте желание: свердловчане увидят на ночном небе звездопад Лириды

17 Апр 2020 2020-04-17T06:16:17+03:00

Метеорный поток Лириды можно наблюдать раз в год во второй половине апреля

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На следующей неделе жители Свердловской области смогут увидеть очень редкое и очень красивое явление – метеорный поток Лириды. Оно проходит каждый год во второй половине апреля – Земля проходит сквозь шлейф пыли, которые оставила после себя комета «Тэтчер». Частицы кометной пыли, входя в атмосферу Земли, сгорают яркими метеорами. В этом году ожидается до 20 метеоров в час.

Наблюдать поток Лириды можно с 16 по 25 апреля, однако своего пика он достигнет в ночь с 22 на 23 апреля.

Фото: Московский планетарий

- При безоблачной погоде звездопад можно будет наблюдать даже без специального оптического оборудования, - рассказали в Московском планетарии. – Ожидается, что за один час в ночном небе будут пролетать до 20 «падающих звезд». Их скорость достигает 84 км/сек. Яркие световые треки, которые оставит после себя каждый метеор, видны в течение нескольких секунд.

Поток Лириды лучше будет наблюдать в восточной части неба и до полуночи.

ИСТОЧНИК KP.RU