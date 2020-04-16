2020-04-16T23:42:53+03:00
Экономика

Деньги из свердловского бюджета вместо строительства школ потратят на пособия детям

На это перенаправят 1,2 миллиарда рублей
Лев ИСТОМИН
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Деньги нужнее на социальные выплатыДеньги нужнее на социальные выплатыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Часть денег, которые предусмотрена в бюджете Свердловской области в 2020 году на строительство школ, детских садов и спортивных объектов в объеме 1,2 миллиарда рублей, потратят на выплату детских пособий.

Об этом на заседании Законодательного собрания Свердловской области комитета по бюджету, финансам и налогам заявил председатель комитета Владимир Терешков. Деньги пойдут на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет.

По словам Терешкова, образовательные объекты, которые планировали начать строить, либо построить полностью в этом году, не выпадут из планов, а будут отслеживаться в 2021 и 2022 годах. Мера, по словам политика, вынужденная.

На заседании комитета, где рассматривалась первая в 2020 году корректировка областной казны, доходы и расходы бюджета были увеличены на 6,3 миллиарда рублей.

Часть этих денег потратят на борьбу с эпидемией коронавируса, а также социальные выплаты. Всего на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет будет направлено 3,6 миллиарда рублей, включая указанные 1,2 миллиарда – из областной казны.

На оснащение и переоснащение вновь созданного и перепрофилированного коечного фонда больниц для тех, кто заболел коронавирусом, направят 1,4 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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