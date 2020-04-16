2020-04-16T23:14:57+03:00
Общество

Генконструктор «Энергии» не мог заразить космонавтов с МКС коронавирусом: изучаем факты

Евгений Микрин заразился уже в Москве
Лев ИСТОМИН
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Экипаж корабля вместе с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. Фото: РоскосмосЭкипаж корабля вместе с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. Фото: Роскосмос
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Мог ли заразившийся коронавирусом генеральный конструктор ракетно-космической корпорации «Энергия» Евгений Микрин во время визита на Байконур заразить перед стартом экипаж корабля «Союз МС-16», если у него не было симптомов болезни?

Перед стартом полета на МКС 9 апреля 2020 года были соблюдены беспрецедентные меры безопасности от инфекции. Но именно в те дни Евгений Микрин летал на космодром как член Государственной комиссии, чтобы подготовить экипаж к полету. Пуск прошел успешно, и теперь на станции дежурят Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американец Кристофер Кэссиди. У всех хорошее самочувствие.

Во время визита у Микрина не было признаков болезни. К тому же он прошел проверку на Байконуре, сдав тест на коронавирус. Если бы у него зафиксировали положительный результат, то никакого полета бы не было.

О выявлении коронавируса у генерального конструктора «Энергии» стало известно только в середине апреля – почти через неделю после старта полета. Заразился COVID-19 Евгений Микрин уже в Москве, потому что, вернувшись, он сдал в аэропорту повторный тест на коронавирус. А потом еще и 13 апреля – очередной тест. И все отрицательные.

Поэтому на вопрос: могли ли Евгений Микрин заразить весь экипаж, в Роскосмосе дают однозначный ответ – нет, не мог, пишет KP.RU. Ведь, помимо перечисленного, нга 17 площадке космодрома за две недели до старта полета соблюдается очень жесткий обсервационный режим. За состоянием космонавтом постоянно следят врачи.

К тому же напрямую с космонавтами Микрин не контактировал, только через плотное стекло. Перед стартом Микрин к ракете не ездил. Остальные, включая главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина, использовали средства защиты.

Поэтому ответ очевиден: экипаж космического корабля на МКС не мог заразиться от генерального конструктора коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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