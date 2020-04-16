2020-04-16T19:41:08+03:00
Происшествия

На Урале будут судить мужчину за кражу ящика для пожертвований и ограбление двух пенсионерок

Мужчине грозит до семи лет лишения свободы
Алина СУРИНА
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Преступления задержанный грабитель совершает не в первый разПреступления задержанный грабитель совершает не в первый разФото: Алексей БУЛАТОВ
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На Урале будут судить мужчину за кражу ящика для пожертвований и ограбление двух женщин. Уголовное дело по факту нескольких эпизодов грабежей 33-летним жителем Режа сегодня передано в суд следственным отделом. Первое из перечисленных преступлений мужчина совершил 26 января. Пьяный уралец на глазах у продавца и посетителей кафе «Анюта» вынес ящик для пожертвования с денежными средствами в сумме 1600 рублей. После чего с места преступления скрылся.

В конце месяца, снова в состоянии алкогольного опьянения, мужчина проследил за 70- летней бабушкой из магазина и ограбил ее. Чтобы забрать деньги, он толкнул пожилую женщину – она упала. Как рассказали в полиции, женщине причинен физический вред и материальный ущерб на сумму 3990 рублей.

На следующий день вновь пьяный уралец ограбил еще одну пенсионерку. Он также проследил за женщиной из магазина, ударил ее по голове и повалил в снег. Мужчина попытался вырвать у пенсионерки кошелек, в котором, как позже выяснилось было 200 рублей. Грабителя спугнули прохожие.

- Ранее подозреваемый неоднократно судим, в том числе за разбой, кражи и грабежи, за уклонение от административного надзора, а также за мелкие хищения. Освободившись из мест лишения свободы 20 мая 2019 года, на путь исправления не встал, - рассказали в ОМВД России по Режевскому району.

Сейчас мужчина заключен под стражу. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Обстоятельством, отягчающим наказание обвиняемого, является рецидив преступлений, а также совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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