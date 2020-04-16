16 Апр 2020 2020-04-16T19:15:39+03:00

К дому, где нашли мину, приезжали саперы и сотрудники полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Нижней Туре в подъезде дома нашли мину. О находке сообщили строители, которые занимаются капитальным ремонтом в жилом здании. На место выезжали саперы, которые установили, что мина не представляет угрозу.

- Это оказалась болванка, к счастью не представляющая опасности, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Чтобы осмотреть дом, полицейские выводили всех жильцов на улицу. Найденную мину из подъезда увезли.

ИСТОЧНИК KP.RU