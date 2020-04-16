На Урале работникам автотранспортного предприятия выплатили 3, 5 миллиона зарплаты только после вмешательства прокуратуры

16 Апр 2020 2020-04-16T18:39:52+03:00

Организация задолжала сотрудникам зарплату за три месяца работы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уволенным и сокращенным сотрудникам не выплачивали деньги три месяца

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В Полевском работникам автотранспортного предприятия выплатили 3, 5 миллиона зарплаты только после вмешательства прокуратуры. Уволенным и сокращенным сотрудникам не выплачивали деньги за три месяца работы – декабрь, январь и февраль.

- На предприятии образовалась задолженность по выплате заработной платы и иных причитающихся выплат перед уволенными, в том числе сокращенными, 35 работниками, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

После вмешательства прокуратуры сотрудники МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие» в Полевском получили деньги. Прокуратура возбудила административное дело в отношении директора организации.

ИСТОЧНИК KP.RU