2020-04-16T18:39:52+03:00
Общество

На Урале работникам автотранспортного предприятия выплатили 3, 5 миллиона зарплаты только после вмешательства прокуратуры

Уволенным и сокращенным сотрудникам не выплачивали деньги три месяца
Алина СУРИНА
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Организация задолжала сотрудникам зарплату за три месяца работыОрганизация задолжала сотрудникам зарплату за три месяца работыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Полевском работникам автотранспортного предприятия выплатили 3, 5 миллиона зарплаты только после вмешательства прокуратуры. Уволенным и сокращенным сотрудникам не выплачивали деньги за три месяца работы – декабрь, январь и февраль.

- На предприятии образовалась задолженность по выплате заработной платы и иных причитающихся выплат перед уволенными, в том числе сокращенными, 35 работниками, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

После вмешательства прокуратуры сотрудники МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие» в Полевском получили деньги. Прокуратура возбудила административное дело в отношении директора организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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