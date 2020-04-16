На Урале работникам автотранспортного предприятия выплатили 3, 5 миллиона зарплаты только после вмешательства прокуратуры
В Полевском работникам автотранспортного предприятия выплатили 3, 5 миллиона зарплаты только после вмешательства прокуратуры. Уволенным и сокращенным сотрудникам не выплачивали деньги за три месяца работы – декабрь, январь и февраль.
- На предприятии образовалась задолженность по выплате заработной платы и иных причитающихся выплат перед уволенными, в том числе сокращенными, 35 работниками, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.
После вмешательства прокуратуры сотрудники МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие» в Полевском получили деньги. Прокуратура возбудила административное дело в отношении директора организации.
ИСТОЧНИК KP.RU