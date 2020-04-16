16 Апр 2020 2020-04-16T18:23:16+03:00

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Уральцам, нуждающимся в помощи из-за пандемии коронавируса, помогают больше трех тысяч волонтеров. Добровольцы разносят свердловчанам, находящимся на самоизоляции, лекарства и продукты. Чтобы обсудить дальнейшее развитие добровольческой деятельности на территории региона с волонтерами сегодня встретился вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько. Он рассказал, что в ряды добровольцев попросились еще 500 человек.

- Волонтерам тоже нужно отдыхать, и я предложил: те ребята, которые сегодня находятся в резерве, будут заменять уже действующих волонтеров. В итоге поучаствуют в благотворительности все, кто хочет поучаствовать. А на волонтеров, которые помогают постоянно, будет снижена нагрузка, - рассказал Сергей Бидонько.

Чтобы обезопасить волонтеров и граждан, к которым они ходят от коронавируса всем добровольцам выдают специальные костюмы, маски и гели. Кроме того, несколько волонтёрских отрядов получили новые автомобили.

Волонтерский штаб в Свердловской области работает с 18 марта. В них есть даже волонтеры-психологи. Руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Свердловской области Жанна Рябцева рассказала, что все люди, обратившиеся за помощью, звонят в штаб дважды: сначала - с просьбой о помощи, а потом - с благодарностью.

ИСТОЧНИК KP.RU