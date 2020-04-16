Банк России утвердил Людмилу Коган в качестве инвестора по финансовому оздоровлению Банка Уралсиб

16 Апр 2020 2020-04-16T17:55:50+03:00

Право собственности на 81,8% акций ПАО «Банк Уралсиб» перешло к ней в порядке наследования

Изменить размер текста: A A

Банк России утвердил Людмилу Валентиновну Коган в качестве инвестора в рамках плана мероприятий «Агентства по страхованию вкладов» по финансовому оздоровлению ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Право собственности на 81,8% акций ПАО «БАНК УРАЛСИБ» перешло к Людмиле Коган в порядке наследования.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» успешно реализует мероприятия, предусмотренные планом финансового оздоровления.