16 Апр 2020 2020-04-16T17:43:08+03:00

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В Екатеринбурге автобусы 030 и 042 изменят схему движения. По другому маршруту они начнут ездить с 18 апреля. Как рассказали в администрации города, комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети изменил схему движения автобусов в целях повышения качества обслуживания пассажиров.

Оба автобуса изменят конечные остановки. Маршрут 030 теперь будет ездить от Авангарда до Окраинной. А 042 автобус от Химмаша до переулка Базовый. Публикуем обновленные маршруты, по которым будут ездить автобусы:

- Автобус № 030: Данилы Зверева – Комсомольская (обратно Комвузовская – Студенческая – Кулибина) – Первомайская – Мира – проспект Ленина – 8 Марта – (обратно Белинского) – Щорса – Белинского – Академика Шварца – Крестинского – Родонитовая – Самоцветный бульвар – Академика Шварца – 8 Марта – Титова – Военная – Дорожная – Окраинная;

- Маршрут № 042: Дагестанская – Грибоедова – Пархоменко – Щербакова – Самолётная – Южный проезд – Походная – Новинская – Титова – 8 Марта – Академика Шварца – Самоцветный бульвар – Родонитовая – Крестинского – Академика Шварца – Белинского – Саввы Белых – Луганская (обратно Объездная дорога – Белинского) – Базовый переулок.

ИСТОЧНИК KP.RU