2020-04-16T17:21:51+03:00
Общество

Евгений Куйвашев рассказал, куда вложили деньги, не потраченные на питание школьников

Детей до дистанционного обучения кормили в образовательных учреждениях за счет бюджета
Алина СУРИНА
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Детей до режима самоизоляции кормили за счет регионального бюджетаДетей до режима самоизоляции кормили за счет регионального бюджетаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Евгений Куйвашев рассказал, куда вложили деньги, не потраченные на питание школьников. Вопрос о том, куда идут средства, которые обычно тратятся на обеды младшеклассников, задали губернатору в Instagram. Детей до дистанционного обучения кормили в образовательных учреждениях за счет регионального бюджета.

Глава региона рассказал, что часть средств от школьного питания перенаправили на поддержку тех, кто сегодня, без преувеличения работает круглосуточно – это медики, социальные работники и волонтеры.

В вопросе, адресованном губернатору, назвали дискриминацией, то, что компенсацию на школьное питание могут получить только льготные категории граждан. Евгений Куйвашев не согласился с этим, объяснив, что обеды нужны были всем ученикам начальных классов, когда те находились в школе. Сейчас, когда школьники учатся дома, родители могут сами проследить за питанием детей.

- Сейчас, когда все дети сидят дома, уверен их мамы и бабушки пристально следят, съел ли ребенок суп и котлету. Дети из малообеспеченных семей, дети-сироты и дети с ограниченными возможностями здоровья - самые социально уязвимые. Именно для них мы закрепили право на денежную компенсацию на питание, - рассказал губернатор.

Напомним, ранее мы рассказывали, как получить компенсацию за школьное питание во время самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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