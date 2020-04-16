2020-04-16T16:29:00+03:00
Общество

В Свердловской области отменили вакцинацию от клещевого энцефалита, не смотря на резкий рост числа укусов

Прививки не делают из-за пандемии коронавируса
Алина СУРИНА
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Прививать от клещевого энцефалита пока будут только детейПрививать от клещевого энцефалита пока будут только детейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области отменили вакцинацию от клещевого энцефалита, не смотря на резкий рост числа укусов. Прививки не делают из-за пандемии коронавируса. Вакцинация не прекращается лишь в отношении детей. Об этом сегодня заявил главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских.

Также он попросил уральцев воздержаться от отдыха на природе. Для того чтобы остаться дома есть как минимум две причины - активность клещей и ситуация с COVID-19.

- Мы фиксируем резкий рост покусов. За последнюю неделю число покусанных людей выросло в четыре раза, уровень покусов превышает среднемноголетний почти в 4,5 раза, - рассказал главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских. - Клещи в этом году чрезвычайно активны.

По его словам, сейчас человек будет беззащитен в случае, если его укусит клещ. По данным Роспотребнадзора региона на 14 апреля на территории Свердловской области зарегистрировано 358 пострадавших от укусов. В том числе 109 детей. В Екатеринбурге нападению клещей подвергся 131 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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