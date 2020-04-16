2020-04-16T16:15:05+03:00
Общество

Ограничения в Свердловской области, вызванные коронавирусом, продолжать действовать и после 20 апреля

Дети продолжат учиться дистанционно, а рестораны не смогут принимать посетителей
Данил СВЕЧКОВ
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Похоже, режим самоизоляции не завершится на Урале на этой неделе.Похоже, режим самоизоляции не завершится на Урале на этой неделе.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В понедельник, 20 апреля, в Свердловской области должен был закончиться особый режим, введенный главой региона из-за ситуации с распространением коронавируса. Однако вернуться к привычной жизни у уральцев на следующей неделе не получится. Сегодня представители оперативного штаба по борьбе с инфекцией объявили, что часть ограничительных мер в Свердловской области сохранится.

- Все то, что касается дистанционного обучения, ограничений, связанных с проведением развлекательных мероприятий, будет сохраняться в полном объеме, - отмечает Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области. - Когда созреют условия для их смягчения или отмены, сроки буду обозначены.

Также сейчас все граждане, которые прибывают на Урал из Московской и Ленинградской областей, будут направляться на двухнедельный карантин.

- Те, кто собирается поехать в Москву или другие эпиднеблагополучные регионы, должны четко понимать, что вернувшись они в аэропорту или на железнодорожном вокзале получат под роспись постановление об обязательной изоляции на дому на две недели, - говорит Дмитрий Козловских, главный санитарный врач Свердловской области. - Мы списки по этим людям в УВД передадим. База данных создана и они будут периодически проверять, как соблюдается карантин. Сейчас не время для командировок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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