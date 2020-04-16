2020-04-16T16:30:26+03:00
Общество

В Екатеринбурге оштрафовали владельца ломбарда, который не измерял температуру у своих сотрудников

Также бизнесмен не проводил качественную уборку помещения каждые два часа
Евгений Стоянов
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Бизнесмена оштрафовали на 50 тысячБизнесмена оштрафовали на 50 тысячФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге оштрафовали владельца ломбарда «Победа», расположенного на проспекте Космонавтов, 47«а». Суд установил, что владелец комиссионного магазина не соблюдал эпидемиологические требования, которые предъявляют ко всем предприятиям, работающим после введения особого режима из-за коронавируса.

В частности, Орджоникидзевский районный суд в ходе заседания установил, что индивидуальный предприниматель Капранов не измерял своим сотрудникам температуру когда они приходили на работу. Кроме того, бизнесмен не проводил качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств - с кратностью обработки каждые два часа.

- Вина индивидуального предпринимателя подтверждается всеми собранными по делу доказательствами, сам предприниматель факт совершения правонарушения не оспаривал, - уточнили в Орджоникидзевском районном суде.

В итоге предпринимателя признали виновным по части второй статьи 6.3 административного кодекса (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) и оштрафовали на 50 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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