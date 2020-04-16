На севере Свердловской области ликвидируют нелегальные свалки

16 Апр 2020 2020-04-16T15:54:43+03:00

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С января по март 2020 году в северной зоне Свердловской области ликвидировано 13 незаконных свалок. Сейчас продолжается вывоз мусора из-под поселка Петрокаменское, где за долгие годы накопилось 7 тысяч кубометров мусора. В скором времени начнется ликвидация большой нелегальной свалки рядом с поселком Краснополье. Об этом сообщается пресс-служба регионального оператора «Рифей».

Также за первый квартал в 8 населенных пунктах северной зоны установлен 461 новый контейнер. На очереди еще 550 новых емкостей для мусора. Всего за три месяца ликвидированы в Краснотурьинске – 1 свалка, в Нижнем Тагиле – 3 свалки, в Карпинске – 9 свалок.

Новые контейнеры появились в Краснотурьинске, Нижнем Тагиле, Новоуральске, Нижней Туре, Верхней Туре, Верхней Салде, Ивделе и Красноуральске.

ИСТОЧНИК KP.RU