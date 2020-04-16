«Каждый человек может быть носителем вируса»: глава регионального Роспотребнадзора о том, почему надо соблюдать самоизоляцию

16 Апр 2020 2020-04-16T15:30:47+03:00

В Роспотребнадзоре объяснили, что, как правило, во время распространения болезней, медиками выявляется лишь 1 случай заболевания из 10

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Ситуация с распространением коронавируса в Свердловской области остается стабильной, отмечают в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Резкого роста числа заболевших не происходит, однако каждый день выявляются новые случаи, в связи с чем представители штаба рекомендуют реже выходить на улицу и меньше контактировать с другими людьми - соблюдать режим самоизоляции.

- Диагностируется, как правило, верхушка айсберга. Выявляются обычно 1 случай из 10. Можно представить, сколько не выявленных случаев есть, - говорит Дмитрий Козловских, глава управления Роспотребнадзора в Свердловской области. - Вирус в популяции есть. В отсутствии вакцины он не управляем. Остановить его достаточно сложно. Правило сегодняшнего дня - потенциально каждый человек может быть носителем вируса. С таким отношением мы должны жить в этот непростой период.

В оперативном штабе напомнили, что у многих людей заболевание проходит без симптомов. Такие люди могут ощущать себя здоровыми, но при этом быть переносчиками вируса и не знать об этом. Поэтому важно соблюдать дистанцию с другими людьми в магазинах и на улице.

В четверг, 16 апреля, COVID-19 был подтвержден еще у шести жителей Свердловской области. Всего с начала пандемии в регионе его обнаружили у 111 человек. Примерно 40% заболевших уже выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU