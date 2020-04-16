2020-04-16T15:03:30+03:00
Общество

Уральских врачей, лечащих пациентов с COVID-19, будут отселять от семей в гостиницы

Места будут выделяться по их запросу
Данил СВЕЧКОВ
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Всего в регионе COVID-19 с начала пандемии был подтвержден у 111 человек.Всего в регионе COVID-19 с начала пандемии был подтвержден у 111 человек.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Свердловской области медиков, которые работают с пациентами, зараженными коронавирусом, будут по их желанию временно селить в гостиницы. Благодаря этому их близкие не смогут подвергаться риску заражения. Об этом объявили сегодня, 16 апреля, представители оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Подобную практику уже ввели в других регионах страны.

- Правильная практика, - отмечает Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области. - Медики несколько недель назад попросили нас предоставить им места в гостиницах, чтобы минимизировать риск заразить семью. Мы решили этот вопрос. При поступлении заявок будем и дальше решать.

О каких именно гостиницах идет речь в оперативном штабе не стали сообщать. Добавим, что в Свердловской области 16 апреля COVID-19 подтвердился еще у шести человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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