Сильный ветер и мокрый снег с дождем: свердловские спасатели предупредили о непогоде

16 Апр 2020 2020-04-16T15:03:13+03:00

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На Урал снова надвигается непогода: по данным синоптиков, 16 и 17 апреля в которых районах области ожидается сильный ветер с порывами до 16 м/сек и мокрый снег и дождем. Спасатели напомнили о простых правилах безопасности. Самое главное – это, конечно, по возможности, оставаться дома.

Кроме того, следует ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте. Не стоит также находиться рядом со стенами домов, так как при сильном ветре с крыш и балконов может упасть шифер.

Водителям необходимо помнить, что мокрый асфальт значительно увеличивает тормозной путь, поэтому следует соблюдать скоростной режим и быть предельно осторожными на дороге. Также не стоит парковать машину рядом с деревьями и рекламными конструкциями.

Сильный ветер способствует осложнению пожароопасной обстановки. Поэтому следует исключить использование открытого огня во дворе дома и в местах общего пользования, и по возможности вообще отложить проведение огневых работ на улице. Кстати, в Екатеринбурге введен противопожарный режим. Это значит, что с 18 апреля нельзя будет проводить никаких работ с открытым огнем.

В случае возникновения ЧС следует сразу же звонить спасателям по телефону: 101.

ИСТОЧНИК KP.RU