«Ночь музеев-2020» в Екатеринбурге пройдет в онлайн-режиме

16 Апр 2020 2020-04-16T14:51:37+03:00

Мероприятий, на которых люди должны были собираться вместе, не будет

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Из-за распространения коронавируса традиционная ежегодная «Ночь музеев» в Екатеринбурге пройдет в необычном формате. Как объявили сегодня, 16 апреля, на брифинге по итогам заседания оперативного штаба, состоится она в онлайн-формате.

- «Ночь музеев» сможет состояться в том формате в каком и прежде, но в режиме онлайн, - отметил Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области. - Мероприятий, которые приводят к контактам среди людей, не будет.

Ежегодная всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет в этом году 16 мая. Обычно во время акции музеи города работают допоздна, благодаря чему их можно посетить даже в темное время суток. Одновременно с этим в городе проводятся концерты и прочие развлекательные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU