«Ночь музеев-2020» в Екатеринбурге пройдет в онлайн-режиме
Из-за распространения коронавируса традиционная ежегодная «Ночь музеев» в Екатеринбурге пройдет в необычном формате. Как объявили сегодня, 16 апреля, на брифинге по итогам заседания оперативного штаба, состоится она в онлайн-формате.
- «Ночь музеев» сможет состояться в том формате в каком и прежде, но в режиме онлайн, - отметил Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области. - Мероприятий, которые приводят к контактам среди людей, не будет.
Ежегодная всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет в этом году 16 мая. Обычно во время акции музеи города работают допоздна, благодаря чему их можно посетить даже в темное время суток. Одновременно с этим в городе проводятся концерты и прочие развлекательные мероприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU