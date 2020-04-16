2020-04-16T14:51:37+03:00
Общество

«Ночь музеев-2020» в Екатеринбурге пройдет в онлайн-режиме

Мероприятий, на которых люди должны были собираться вместе, не будет
Данил СВЕЧКОВ
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В Свердловской области по-прежнему действует режим самоизоляции.В Свердловской области по-прежнему действует режим самоизоляции.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Из-за распространения коронавируса традиционная ежегодная «Ночь музеев» в Екатеринбурге пройдет в необычном формате. Как объявили сегодня, 16 апреля, на брифинге по итогам заседания оперативного штаба, состоится она в онлайн-формате.

- «Ночь музеев» сможет состояться в том формате в каком и прежде, но в режиме онлайн, - отметил Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области. - Мероприятий, которые приводят к контактам среди людей, не будет.

Ежегодная всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет в этом году 16 мая. Обычно во время акции музеи города работают допоздна, благодаря чему их можно посетить даже в темное время суток. Одновременно с этим в городе проводятся концерты и прочие развлекательные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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