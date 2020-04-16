За сутки медики обследовали на коронавирус 2 440 свердловчан

16 Апр 2020 2020-04-16T14:48:52+03:00

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По данным свердловского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 16 апреля, медики за сутки обследовали 2 440 человек. Кроме того, специалисты провели 2 449 исследований проб на COVID-19. Анализы брали у тех, у кого были к этому показания.

- Всего с начала февраля специалистами проведено 44 887 исследований и обследовано 37 808 человек, - рассказали в оперштабе.

По данным Роспотребнадзора, Свердловская область входит в пятерку регионов страны по количеству проведенных исследований, следуя за Москвой, Московской областью и Санкт-Петребургом.

На сегодняшний день в регионе официально зарегистрировано 111 случаев заражения. При этом 47 человек полностью поправились и были выписаны домой.

ИСТОЧНИК KP.RU