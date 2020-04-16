Медикам Екатеринбурга подарят 10 тысяч куличей в честь Пасхи

16 Апр 2020 2020-04-16T14:37:29+03:00

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В честь наступающего праздника Пасхи медикам Екатеринбурга, которые ежедневно сражаются с коронавирусом, подарят около 10 тысяч куличей. Пасхальные подарки от Фонда святой Екатерины получат медработники ГКБ №40, ОДКБ и других больниц.

- Куличи изготовлены по старинной рецептуре с использованием самых высококачественных продуктов. Мы искренне надеется, что наша акция наполнит этот и без того светлый праздник теплом и добротой, - рассказал директор фонда Александр Андреев.

Праздничные подарки получат также многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, ветераны войны и труда.

Напомним, не так давно в Свердловской области был подписан указ, согласно которому в регионе из-за коронавируса временно запрещены различные массовые религиозные мероприятия – в этот список вошло и празднование Пасхи, которое должно было состоятся 19 апреля. Не все православные были этому рады, некоторые выступили против, однако накануне Митрополит Кирилл выступил с обращением к верующим и попросил прислушаться к указу и остаться дома.

ИСТОЧНИК KP.RU