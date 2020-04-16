Медикам Екатеринбурга подарят 10 тысяч куличей в честь Пасхи
В честь наступающего праздника Пасхи медикам Екатеринбурга, которые ежедневно сражаются с коронавирусом, подарят около 10 тысяч куличей. Пасхальные подарки от Фонда святой Екатерины получат медработники ГКБ №40, ОДКБ и других больниц.
- Куличи изготовлены по старинной рецептуре с использованием самых высококачественных продуктов. Мы искренне надеется, что наша акция наполнит этот и без того светлый праздник теплом и добротой, - рассказал директор фонда Александр Андреев.
Праздничные подарки получат также многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, ветераны войны и труда.
Напомним, не так давно в Свердловской области был подписан указ, согласно которому в регионе из-за коронавируса временно запрещены различные массовые религиозные мероприятия – в этот список вошло и празднование Пасхи, которое должно было состоятся 19 апреля. Не все православные были этому рады, некоторые выступили против, однако накануне Митрополит Кирилл выступил с обращением к верующим и попросил прислушаться к указу и остаться дома.
ИСТОЧНИК KP.RU