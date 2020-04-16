16 Апр 2020 2020-04-16T13:55:29+03:00

Из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону будет летать еще один авиаперевозчик

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Из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону теперь будет летать еще один авиаперевозчик. Авиакомпания «Азимут» совершила из Кольцово свой первый перелет сегодня, в 13:49.

- Рейсы в Ростов-на-Дону будут осуществляться дважды в неделю – по понедельникам и четвергам, в 13:45. А с 4 мая – по понедельникам и пятницам в 07:00, - рассказали в пресс-службе аэропорта Кольцово. – Общее время в пути составил 2 часа 55 минут.

В настоящее время в аэропорт «Платов» раз в неделю летает авиакомпания NordStar. Пассажиропоток на маршруте по итогам прошлого года составил 25,5 тысяч человек. Кстати, «Азимут» уже летала из Кольцово в Ростов-на-Дону в 2017 году.

ИСТОЧНИК KP.RU