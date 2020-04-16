2020-04-16T13:55:29+03:00
Общество

Из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону будет летать еще один авиаперевозчик

Перелеты будут проходить два дня в неделю
Мария Трапезникова
Поделиться:
Из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону будет летать еще один авиаперевозчикИз Екатеринбурга в Ростов-на-Дону будет летать еще один авиаперевозчик
Изменить размер текста:

Из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону теперь будет летать еще один авиаперевозчик. Авиакомпания «Азимут» совершила из Кольцово свой первый перелет сегодня, в 13:49.

- Рейсы в Ростов-на-Дону будут осуществляться дважды в неделю – по понедельникам и четвергам, в 13:45. А с 4 мая – по понедельникам и пятницам в 07:00, - рассказали в пресс-службе аэропорта Кольцово. – Общее время в пути составил 2 часа 55 минут.

В настоящее время в аэропорт «Платов» раз в неделю летает авиакомпания NordStar. Пассажиропоток на маршруте по итогам прошлого года составил 25,5 тысяч человек. Кстати, «Азимут» уже летала из Кольцово в Ростов-на-Дону в 2017 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге автобусы 030 и 042 изменят схему движения
Евгений Куйвашев рассказал, куда вложили деньги, не потраченные на питание школьников
В Свердловской области отменили вакцинацию от клещевого энцефалита, не смотря на резкий рост числа укусов
Ограничения в Свердловской области, вызванные коронавирусом, продолжать действовать и после 20 апреля
В Екатеринбурге оштрафовали владельца ломбарда, который не измерял температуру у своих сотрудников
ВТБ расширяет условия выдачи кредитов на зарплату
На севере Свердловской области ликвидируют нелегальные свалки
«Каждый человек может быть носителем вируса»: глава регионального Роспотребнадзора о том, почему надо соблюдать самоизоляцию
Уральских врачей, лечащих пациентов с COVID-19, будут отселять от семей в гостиницы
Сильный ветер и мокрый снег с дождем: свердловские спасатели предупредили о непогоде
«Ночь музеев-2020» в Екатеринбурге пройдет в онлайн-режиме
За сутки медики обследовали на коронавирус 2 440 свердловчан