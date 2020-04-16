На предприятиях ЕВРАЗа на Урале используют спецоборудование для санитарной обработки производства и транспорта

16 Апр 2020 2020-04-16T13:52:13+03:00

Для дезинфекции на предприятиях начали использовать ранцевые распылители и бактерицидные рециркуляторы

Изменить размер текста: A A

На ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК приобрели специальное оборудование для санитарной обработки транспорта, рабочих мест, производственных помещений, душевых и остановочных комплексов. Для дезинфекции на предприятиях начали использовать ранцевые распылители и бактерицидные рециркуляторы.

Емкость ранцевого распылителя – 16 литров. Их используют для обработки бытовых корпусов, а также лестничных маршей на производственных площадках, комнат для выдачи наряд-заданий, рабочих мест. Ранцевыми распылителями обрабатывают и территорию у цехов: деревья, остановочные комплексы. На ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК приобретено 100 ранцевых распылителей.

Обработка территории Цеха прокатки широкополочных балок ЕВРАЗ НТМК

В автотранспортных подразделениях созданы бригады для санитарной обработки автобусов. Распылителем обрабатывают поручи, двери и сидения. В период пандемии на комбинатах запущены 7 дополнительных автобусов для уменьшения количества пассажиров в одном автобусе.

В здравпунктах, административно-бытовых корпусах, столовых и помещениях для сменно-встречных собраний начата установка бактерицидных рециркуляторов. Они безопасны и могут работать в присутствии человека. Лампы обеззараживают воздух ультрафиолетовым излучением. На уральских предприятиях ЕВРАЗа планируют установить 800 бактерицидных рециркуляторов воздуха.

На приобретение ранцевых распылителей и бактерицидных рециркуляторов компания направила около 10 млн рублей.

Помимо этого на предприятиях ЕВРАЗа на Урале продолжаются меры по предотвращению коронавируса. На проходных замеряется температура пирометрами, в столовых перешли на одноразовую посуду, в местах общего пользования установлены емкости с дезинфекторами. Часть сотрудников продолжает работать в дистанционном режиме, запрещены зарубежные командировки, ограничен въезд на предприятие иностранных специалистов. Создан колл-центр для сбора информации о состоянии здоровья сотрудников, их планах на проведение отпуска.