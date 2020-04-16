В Екатеринбурге с 18 апреля устанавливается противопожарный режим: что это значит
В Екатеринбурге с 18 апреля устанавливается особый противопожарный режим. Из-за неосторожного обращения с огнем увеличивается вероятность возникновения пожаров в лесах и на прилегающих к коллективным садам территориях. А наличие мусора и сухой травы только способствует быстрому распространению огня.
По данным свердловских спасателей, основными причинами подобных пожаров становятся: разведенные в лесах костры, брошенные окурки, стеклянные бутылки, а также сжигание мусора в садах.
Что из себя представляет особый противопожарный режим? Это значит, что с ближайшей субботы, нельзя будет:
- посещать городские леса и торфяные массивы и въезжать на их территорию на личном автомобиле;
- нельзя использовать открытый огонь и разводить костры при проведении любых работ и мероприятий, а также нельзя жечь сухую траву на участках всех форм собственности.
В пресс-службе мэрии Екатеринбурга также отметили, что те, кто нарушит режим и специально разведет огонь в городских лесах, будет наказан в соответствии с законом РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU