В Екатеринбурге с 18 апреля устанавливается противопожарный режим: что это значит

16 Апр 2020 2020-04-16T13:42:52+03:00

Рассказываем, что нельзя будет делать горожанам во время введенного режима Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Рассказываем, что нельзя будет делать горожанам во время введенного режима

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В Екатеринбурге с 18 апреля устанавливается особый противопожарный режим. Из-за неосторожного обращения с огнем увеличивается вероятность возникновения пожаров в лесах и на прилегающих к коллективным садам территориях. А наличие мусора и сухой травы только способствует быстрому распространению огня.

По данным свердловских спасателей, основными причинами подобных пожаров становятся: разведенные в лесах костры, брошенные окурки, стеклянные бутылки, а также сжигание мусора в садах.

Что из себя представляет особый противопожарный режим? Это значит, что с ближайшей субботы, нельзя будет:

- посещать городские леса и торфяные массивы и въезжать на их территорию на личном автомобиле;

- нельзя использовать открытый огонь и разводить костры при проведении любых работ и мероприятий, а также нельзя жечь сухую траву на участках всех форм собственности.

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга также отметили, что те, кто нарушит режим и специально разведет огонь в городских лесах, будет наказан в соответствии с законом РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU