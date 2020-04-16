Уральца отправили под суд из-за нелегальной охоты на косуль

16 Апр 2020 2020-04-16T13:29:18+03:00

Мужчина причинил ущерб в 80 тысяч, но отказался добровольно его выплачивать

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В Камышлове, что в Свердловской области, под суд отправили местного жителя, которого обвиняют в нелегальной охоте на косуль. Поймать животных он решил в конце января, отправившись для этого в часть леса, которая расположена на территории Боровского охотничьего хозяйства. Он взял с собой веревки и охотничьи лыжи.

- Не имея специального разрешения на добычу косуль, осознавая, что его действиями будет причинен крупный ущерб, обвиняемый установил две петли «силки» из веревки для отлова косуль, в результате чего в них поймал двух животных, которые погибли от удушения, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – Обеих косуль мужчина утащил к себе домой.

Потерпевшим по данному уголовному делу признан Департамент по охране, контролю и регулированию животного мира Свердловской области. Нелегальная охота причинила ему ущерб в 80 тысяч рублей. Добровольно возмещать его мужчина отказался, поэтому прокуратура обратилась в суд.

Уголовное дело, заведенное на него, направлено в Камышловский суд. Теперь максимальное наказание, которое ему грозит, - до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU