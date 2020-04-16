2020-04-16T13:29:18+03:00
Происшествия

Уральца отправили под суд из-за нелегальной охоты на косуль

Мужчина причинил ущерб в 80 тысяч, но отказался добровольно его выплачивать
Мария Трапезникова
Поделиться:
Уральца отправили под суд из-за нелегальной охоты на косульУральца отправили под суд из-за нелегальной охоты на косульФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Камышлове, что в Свердловской области, под суд отправили местного жителя, которого обвиняют в нелегальной охоте на косуль. Поймать животных он решил в конце января, отправившись для этого в часть леса, которая расположена на территории Боровского охотничьего хозяйства. Он взял с собой веревки и охотничьи лыжи.

- Не имея специального разрешения на добычу косуль, осознавая, что его действиями будет причинен крупный ущерб, обвиняемый установил две петли «силки» из веревки для отлова косуль, в результате чего в них поймал двух животных, которые погибли от удушения, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – Обеих косуль мужчина утащил к себе домой.

Потерпевшим по данному уголовному делу признан Департамент по охране, контролю и регулированию животного мира Свердловской области. Нелегальная охота причинила ему ущерб в 80 тысяч рублей. Добровольно возмещать его мужчина отказался, поэтому прокуратура обратилась в суд.

Уголовное дело, заведенное на него, направлено в Камышловский суд. Теперь максимальное наказание, которое ему грозит, - до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге автобусы 030 и 042 изменят схему движения
Евгений Куйвашев рассказал, куда вложили деньги, не потраченные на питание школьников
В Свердловской области отменили вакцинацию от клещевого энцефалита, не смотря на резкий рост числа укусов
Ограничения в Свердловской области, вызванные коронавирусом, продолжать действовать и после 20 апреля
В Екатеринбурге оштрафовали владельца ломбарда, который не измерял температуру у своих сотрудников
ВТБ расширяет условия выдачи кредитов на зарплату
На севере Свердловской области ликвидируют нелегальные свалки
«Каждый человек может быть носителем вируса»: глава регионального Роспотребнадзора о том, почему надо соблюдать самоизоляцию
Уральских врачей, лечащих пациентов с COVID-19, будут отселять от семей в гостиницы
Сильный ветер и мокрый снег с дождем: свердловские спасатели предупредили о непогоде
«Ночь музеев-2020» в Екатеринбурге пройдет в онлайн-режиме
За сутки медики обследовали на коронавирус 2 440 свердловчан