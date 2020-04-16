2020-04-16T12:51:49+03:00
Происшествия

Не справился с управлением и протаранил встречку: на свердловской трассе столкнулись две фуры

Один водитель погиб, второго в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу
Мария Трапезникова
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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Сегодня днем, около 13:00, на 25-м километре ЕКАД произошло жесткое ДТП, в котором один человек погиб, а второй был срочно госпитализирован с тяжелыми травмами. На участке столкнулись две фуры.

- По предварительным данным, водитель одного грузовика выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим грузовиком, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – Водитель второй фуры погиб на месте, водителя первой в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу Березовского.

На ЕКАД произошла серьезная авария.Видео: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции. Они выясняют все обстоятельства ДТП, личности погибшего и пострадавшего, а также опрашивают возможных очевидцев. Движение на участке регулируется инспекторами ДПС, введено реверсивное движение. Госавтоинспекция просит всех водителей, проезжая участок аварии, быть предельно внимательными. И не забывать о ПДД, скоростном режиме и помнить о ремнях безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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