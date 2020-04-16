«Смейтесь, смейтесь»: екатеринбурженка пугала жителей фейками о коронавирусе

16 Апр 2020 2020-04-16T15:45:41+03:00

Ей выписали штраф в 30 тысяч за распространение недостоверной информации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ей выписали штраф в 30 тысяч за распространение недостоверной информации

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Жительницу Екатеринбурга оштрафовали на 30 тысяч за фейк о коронавирусе. Женщина в соцсетях публиковала комментарии о том, что в Нижнем Тагиле есть заболевшие. 28 марта в сообществе «ЧП Нижний Тагил» под одним из постов она оставила следующее сообщение: «К вам в Тагил на Пихтовку уже привезли заболевших. Смейтесь, Смейтесь». Тем самым она распространила недостоверную информацию.

- Органами правопорядка была проведена проверка информации, по результатам которой в отношении автора комментария был составлен протокол об административном правонарушении, - рассказали в пресс-службе Облсуда. – Материалы были переданы в суд для рассмотрения.

В суде женщина не отрицала, что опубликовала фейк о коронавирусе. Она раскаялась и объяснила, что таким образом хотела предупредить жителей Нижнего Тагила, чтобы они не выходили на улицу. В итоге, суд решил оштрафовать ее на 30 тысяч рублей.

Как добавил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, фейковый комментарий нашли сотрудники отдела полиции № 10 УМВД по Екатеринбургу.

- Собранные материалы представители МВД оперативно направили для рассмотрения по существу в суд, где с доводами полицейских согласились и вынесли свой вердикт, - отметил Горелых.

ИСТОЧНИК KP.RU