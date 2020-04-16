В Екатеринбурге приставы остановили работу автомойки, нарушающую особый режим из-за коронавируса
В Екатеринбурге судебные приставы Октябрьского районного отдела по решению суда приостановили работу автомойки по адресу Спутников 1 «а». Ее работа будет остановлена на шестнадцать суток.
- Причиной для приостановления деятельности стало нарушение исполнения указа президента Российской Федерации «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» и указа губернатора Свердловской области «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции», - рассказали в пресс-службе ФССП.
После решения суда приставы завели исполнительное производство и опломбировали и опечатали входные двери автомойки. Владельца бизнеса предупредили об ответственности если он решит возобновить незаконную деятельность.
ИСТОЧНИК KP.RU
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