В Екатеринбурге приставы остановили работу автомойки, нарушающую особый режим из-за коронавируса

16 Апр 2020 2020-04-16T12:11:30+03:00

Сейчас все двери в помещение заблокированы

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В Екатеринбурге судебные приставы Октябрьского районного отдела по решению суда приостановили работу автомойки по адресу Спутников 1 «а». Ее работа будет остановлена на шестнадцать суток.

- Причиной для приостановления деятельности стало нарушение исполнения указа президента Российской Федерации «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» и указа губернатора Свердловской области «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции», - рассказали в пресс-службе ФССП.

После решения суда приставы завели исполнительное производство и опломбировали и опечатали входные двери автомойки. Владельца бизнеса предупредили об ответственности если он решит возобновить незаконную деятельность.

ИСТОЧНИК KP.RU