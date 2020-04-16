2020-04-16T11:53:58+03:00
Общество

100 школьников из Екатеринбурга на самоизоляции спели «Темную ночь»

Ребята записывали свое выступление на камеру
Мария Трапезникова
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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Около 100 школьников из Екатеринбурга, которые обучаются в различных детских школах искусств, на самоизоляции исполнили «Темную ночь». В записи приняли участие как первоклашки, так и уже выпускники. А в роли онлайн-концертмейстера выступил известный джазовый музыкант Денис Галушко.

Такое онлайн-выступление состоялось благодаря Управлению культуры Екатеринбурга и проекту «Мы внуки твои, Победа!», который был запущен в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

- Для нас особенно важно то, что ребята поют «Темную ночь» не просто красиво и профессионально, но с душой, что у них не возникает внутренних конфликтов, - рассказал начальник Управления культуры Екатеринбурга Илья Марков.

А теперь посмотрите выступление ребят и попытайтесь сдержать слезы:

Школьники спасли "Темную ночь".Видео: победа.екатеринбург.рф на YouTube

ИСТОЧНИК KP.RU

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