100 школьников из Екатеринбурга на самоизоляции спели «Темную ночь»
Около 100 школьников из Екатеринбурга, которые обучаются в различных детских школах искусств, на самоизоляции исполнили «Темную ночь». В записи приняли участие как первоклашки, так и уже выпускники. А в роли онлайн-концертмейстера выступил известный джазовый музыкант Денис Галушко.
Такое онлайн-выступление состоялось благодаря Управлению культуры Екатеринбурга и проекту «Мы внуки твои, Победа!», который был запущен в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
- Для нас особенно важно то, что ребята поют «Темную ночь» не просто красиво и профессионально, но с душой, что у них не возникает внутренних конфликтов, - рассказал начальник Управления культуры Екатеринбурга Илья Марков.
А теперь посмотрите выступление ребят и попытайтесь сдержать слезы:
Школьники спасли "Темную ночь".Видео: победа.екатеринбург.рф на YouTube
ИСТОЧНИК KP.RU