ЦГБ №1 Нижнего Тагила будет принимать только пациентов с пневмонией и ОРВИ

16 Апр 2020 2020-04-16T11:23:48+03:00

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Центральная городская больница №1 в Нижнем Тагиле перепрофилируется только для госпитализации пациентов с пневмонией и тяжелыми и средними формами ОРВИ. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказывали в пресс-службе больницы. На такие меры администрации пришлось пойти из-за пандемии коронавируса.

- Для избежания возможного риска инфицирования больных, которые сейчас находятся на лечении в стационаре, часть пациентов по состоянию здоровья выпишут домой, остальные будут перенаправлены в другие больницы, - добавили в пресс-службе.

Теперь всех пациентов, у которых появляются первые симптомы ОРВИ или пневмонии, будут доставлять в ЦГБ №1. Там медики будут делать им анализы на коронавирус. Если пробы предварительно подтверждаются, то больных переводят в инфекционную больницу Нижнего Тагила. Если же нет, то их продолжают лечить в штатном порядке.

Кроме того, будет также изменена маршрутизация. Теперь экстренная медпомощь будет оказываться в горбольнице №4 и Демидовской горбольнице.

Напомним, что на сегодняшний день в Свердловской области официально подтверждено 111 случаев заражения коронавирусом. При этом за все время медикам удалось вылечить 47 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU