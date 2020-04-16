Весенний рост: УБРиР повышает ставки по всем вкладам

16 Апр 2020 2020-04-16T11:18:13+03:00

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Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) увеличил ставки по всем своим рублевым вкладам, сделав их для клиентов еще выгоднее. Величина изменений составила от 0,25 п.п. до 0,50 п.п. в зависимости от вида вклада и срока его действия. Теперь клиент может получить до 7,5% годовых по своему вкладу в банке.

Вклады УБРиР можно открыть в интернет-банке или мобильном приложении и там же управлять своими сбережениями — пополнять или снимать деньги. Пополнять вклад удаленно теперь можно бесплатно даже со счетов в других банках, потому что УБРиР, понимая сложную экономическую ситуацию, отменил комиссию за зачисление средств на карточные счета. Все это позволяет клиентам банка в условиях эпидемии коронавируса выполнять все финансовые операции по вкладам из дома, сохраняя, таким образом, свое здоровье и заставляя деньги приносить прибыль.

Максимальную выгоду клиенту может принести вклад «Хорошее начало». Он обеспечивает высокую доходность — до 7,5% годовых — за короткий срок, максимум 4 месяца. Вклад открывается и управляется дистанционно. Минимальная сумма открытия — 100 000 рублей. Проценты начисляются ежемесячно, они могут капитализироваться или переводиться на карточный счет для снятия — все это также регулируется дистанционно через мобильное приложение или интернет-банк.

«Мы понимаем опасения людей за их сбережения, и поэтому предлагаем им верный и надежный способ не только гарантированно сохранить их, но и заработать на этом. И главное, что все это — не выходя из дома. Подняв ставки по вкладам, мы не обошли вниманием и накопительные счета. Их также можно оформить дистанционно и ставка по ним достигает 6,5%. Причем это касается не только новых, но и ранее открытых накопительных счетов», — отмечает руководитель направления вкладов УБРиР Ольга Аксенова.