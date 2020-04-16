Решили разрядить обстановку: в Екатеринбурге начали продавать роллы с коноплей
В Екатеринбурге теперь можно купить роллы с коноплей. Речь о магазине «Жизньмарт», владельцем которого является предприниматель Иван Зайченко. Бизнесмен отметил, что ролл вкусный и «поднимает настроение».
- Грусть, депрессия, все падает, куча проблем, коронавирус. В общем, мы в «Жизньмарте» решили разрядить немного обстановку и ввести у себя первый в мире ролл Филадельфия с коноплей, - написал Зайченко в Instagram.
Также Зайченко добавил, что новый продукт не нарушает уголовный кодекс РФ.
- Конопля кулинарная, поэтому, пожалуйста, полиция, не приходите к нам, мы ничего не нарушаем.
Напомним, что в прошлом году Иван Зайченко раздавал бездомным просроченные продукты, за что позже был оштрафован.
ИСТОЧНИК KP.RU