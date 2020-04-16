В Свердловской области от коронавируса вылечились еще три человека
В Свердловской области за сутки от коронавируса вылечились еще три человека. Об этом рассказали в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19. Поэтому теперь в регионе официально 47 выздоровевших.
Однако есть и не очень хорошие новости: за сутки диагноз подтвердился у еще шести человек. Все они – жители Екатеринбурга, Красноуфимска и Каменского района.
- Состояние семерых пациентов оценивается как тяжелое, девять человек находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном состоянии, - добавили в оперштабе.
ИСТОЧНИК KP.RU
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