2020-04-16T10:56:15+03:00
Общество

В Свердловской области от коронавируса вылечились еще три человека

Теперь в регионе официально 47 выздоровевших
Мария Трапезникова
Поделиться:
В Свердловской области от коронавируса вылечились еще три человекаВ Свердловской области от коронавируса вылечились еще три человекаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Свердловской области за сутки от коронавируса вылечились еще три человека. Об этом рассказали в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19. Поэтому теперь в регионе официально 47 выздоровевших.

Однако есть и не очень хорошие новости: за сутки диагноз подтвердился у еще шести человек. Все они – жители Екатеринбурга, Красноуфимска и Каменского района.

- Состояние семерых пациентов оценивается как тяжелое, девять человек находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном состоянии, - добавили в оперштабе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24