16 Апр 2020 2020-04-16T10:56:15+03:00

В Свердловской области от коронавируса вылечились еще три человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Свердловской области за сутки от коронавируса вылечились еще три человека. Об этом рассказали в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19. Поэтому теперь в регионе официально 47 выздоровевших.

Однако есть и не очень хорошие новости: за сутки диагноз подтвердился у еще шести человек. Все они – жители Екатеринбурга, Красноуфимска и Каменского района.

- Состояние семерых пациентов оценивается как тяжелое, девять человек находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном состоянии, - добавили в оперштабе.

ИСТОЧНИК KP.RU