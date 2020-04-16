Forbes обновил список олигархов: как изменились позиции уральских предпринимателей

16 Апр 2020 2020-04-16T10:47:45+03:00

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Журнал Forbes обновил список самых состоятельных людей России. Каждый год в первой сотне находится три олигарха из Свердловской области – генеральный директор УГМК Андрей Козицын, глава РМК Игорь Алтушкин и председатель совета директоров ТМК Дмитрий Пунпянский.

В 2020 году двое из уральских олигархов потеряли в деньгах, и соответственно упали в общем списке, вперед удалось вырваться только Андрею Козицыну.

Андрей Козицын – 22 место в 2020 году с состояние в 4,8 миллиарда долларов против 24 места в прошлом году, с состоянием в 4,3 миллиарда долларов. То есть за год доход гендиректора УГМК вырос на 500 миллионов долларов. Плюс два пункта в рейтинге.

Игорь Алтушкин за год переместился с 25 на 33 место, его состояние уменьшилось с 4,3 миллиарда долларов до 3,1 миллиарда долларов. Не в лучшую сторону изменилась позиция в списке Forbes и у Дмитрия Пумпянского: он сместился с 46 места на 54-е. Доходы уральского промышленника упали с 2,2 миллиарда долларов до 1,8 миллиарда.

Отметим, что все три представителя уральской промышленности являются крупными благотворителями и меценатами. Так, например, в 2019 году Игорь Алтушкин помог многодетной семье погорельцев Аринушкиных, у которых сгорел дом под Красноуфимском.

ИСТОЧНИК KP.RU