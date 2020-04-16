ВТБ и Группа ПИК провели первую в России онлайн-выдачу ипотеки

16 Апр 2020 2020-04-16T10:13:40+03:00

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ВТБ совместно с Группой компаний ПИК провели первую в России онлайн-выдачу ипотечного кредита. Пилотная сделка прошла в Москве: клиент дистанционно из дома приобрел недвижимость в комплексе ГК ПИК «Шереметьевский».

Новый процесс получения ипотечного кредита полностью цифровой и не требует посещения офиса банка. Заявка на ипотеку оформляется на сайте застройщика. После ее одобрения банком клиент подписывает все документы полностью удаленно - заявление на открытие счета, кредитную документацию, договор ДДУ - с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи, выданной удостоверяющим центром. Расчеты по сделке проводятся онлайн через сервис безопасных расчетов «Метр квадратный» (компания в составе Группы ВТБ).

В настоящее время проект пилотируется в Москве. С сегодняшнего дня клиенты ПИК смогут проходить всю процедуру покупки квартиры на сайте компании: от подачи заявки на кредит до подписания ДДУ и получения кредита с помощью цифровой подписи.

Первая сделка состоялась по новой ипотечной программе «Берём проценты на себя», которую ВТБ и ГК ПИК анонсировали 13 апреля. В рамках акции клиенты могут приобрести квартиру в кредит практически по нулевой ставке и на тех же условиях, что и покупатели без ипотеки: стоимость объекта недвижимости не меняется. Льготные условия будут действовать для заемщиков в течение одного года, после чего ценовые параметры устанавливаются на уровне зафиксированной в договоре ставки (в рамках стандартных ипотечных программ ВТБ).

«Поддержка наших клиентов и партнеров в условиях распространения коронавируса – основная задача и приоритет в работе ВТБ. Сегодня мы положили начало новому, полностью цифровому формату покупки квартиры с помощью ипотеки в России. ВТБ реализовал такую возможность для своих заемщиков первым из российских банков совместно с лидером строительной отрасли – Группой компаний ПИК. Это настоящий прорыв для всего ипотечного и жилищного рынка России», – прокомментировал Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

«Мы несколько лет работали над тем, чтобы сделать ипотеку и покупку квартиры по-настоящему, «по-честному» онлайн! Чтобы любой клиент, даже тот, который раньше не был клиентом конкретного банка, смог получить ипотеку и купить квартиру «не выходя из комнаты». Некоторые банки декларировали, что они предоставляют такую услугу – но на самом деле это была подмена понятий: требовался или визит курьера к клиенту, или визит клиента в банк. Режим самоизоляции стал для нас вызовом, и мы смогли с банком ВТБ и при содействии ЦБ России создать по-настоящему инновационный продукт. Казалось бы, небольшой шаг в развитии технологий стал огромным скачком для всей отрасли», - отметил Сергей Гордеев, президент Группы компаний ПИК.

ИСТОЧНИК KP.RU