На Урале перекрыли движение по мостам через реки Мурза и Ирбит

16 Апр 2020 2020-04-16T10:08:00+03:00

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В Свердловской области из-за сильных паводков, которые пришли на восток региона, сотрудники ГИБДД временно перекрыли движение по мостам через реки Мурза и Ирбит. На участках установили запрещающие знаки, на месте работают инспекторы ДПС.

- Ведено временное ограничение движения на 12-м километре трассы регионального значения «Дубская – Азева» - между деревней Гуни и деревней Юдина Ирбитского района, а также по улице Орджоникидзе города Ирбита, - уточнили в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Как отметили в полиции, ограничения будут сняты только после того, как уровень воды пойдет на спад. Чтобы перевозить людей в подтопленных районах, организована спецтехника – лодки и вездеходы, с помощью которых можно перевезти жителей на другой берег.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

- В Ирбите уровень воды в реке Нице поднялся на 13 сантиметров. На 09:00 подтоплены 17 огородов и 14 придомовых территорий, а также участок дороги между улицами Орджоникидзе и Междуречной. Подтопленных жилых домов нет, - добавили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Госавтоинспекция просит местных жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и исключить передвижение на личном авто по опасным участкам дорог.

- Ограничения движения также действуют в Туринском районе. Здесь временно ограничено движение по трем мостам через реку Туру, которые соединяют села: Городище и Галактионовка, Чернышово и Липовское, Кумарьинское и Жуковское, - добавили в областном ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU