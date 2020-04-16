Сверстники одобрили: ученик элитной школы Екатеринбурга включил порно во время урока по видеосвязи

16 Апр 2020 2020-04-16T10:00:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге разразился скандал в школе № 1. Как известно, все дети сейчас учатся на дому, но часть занятий проходит через программу Zoom, которая позволяет учителям вести уроки по видеоконференции.

Накануне один из учеников решил развлечь друзей и включил порно прямо во время урока. Несмотря на радостную реакцию сверстников, конфереция была завершена по инициативе учителя. Преподаватель не стала терпеть выходку и сообщила обо всем руководству. В итоге все закончилось обращением в полицию. Теперь хулигана и любителя взрослых фильмов ищут правоохранители.

- Мы подтверждаем, что инцидент действительно был. К конференции подключился неизвестный пользователь и стал транслировать порно. Был это ученик школы или посторонний пока неизвестно, - рассказали «КП» в департаменте образования Екатеринбурга.

В пресс-группе УМВД отметили, что сотрудники отдела № 11 проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU