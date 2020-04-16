Гендиректор «Титановой долины» попытался уменьшить срок ареста через областной суд

16 Апр 2020 2020-04-16T09:52:30+03:00

Срок ареста в СИЗО для Кызласова был увеличен по требованию СКР Фото: Алексей БУЛАТОВ

До этого Артемию Кызласову продлили срок содержания под стражей до середины лета

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Свердловский областной суд отказался отпускать гендиректора «Титановой долины» Артемия Кызласова под домашний арест.

Напомним, неделю назад Ленинский районный суд продлил топ-менеджеру арест в СИЗО до 17 июля 2020 года включительно. Адвокат Кызласова Ирина Воронова обжаловала это постановление в облсуде.

Но в ходе заседания, прошедшего 16 апреля в облсуде, защите Артемия Кызласова не удалось добиться решения в свою пользу.

- По итогам апелляционного рассмотрения жалобы были оставлены без удовлетворения, а постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга о продлении срока содержания под стражей Артемия Кызласова – без изменения, - рассказали в пресс-службе облсуда.

Напомним, Артемия Кызласова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, летом 2019 года гендиректор «Титановой долины» потребовал у подрядной организации взятку за свою подпись на актах сдачи-приемки выполненных работ.

Отметим, что особая экономическая зона «Титановая долина» не раз попадала под шквал критики со стороны политиков и общественников. По их мнению, через ОЭЗ проводились бюджетные деньги, часть которых позже терялась. В частности, бывший депутат Гордумы Екатеринбурга Нафик Фамиев утверждал, что Кызласов работал на «откатах» в размере 60-70% от суммы контрактов.

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ИСТОЧНИК KP.RU