Гендиректор «Титановой долины» попытался уменьшить срок ареста через областной суд
Свердловский областной суд отказался отпускать гендиректора «Титановой долины» Артемия Кызласова под домашний арест.
Напомним, неделю назад Ленинский районный суд продлил топ-менеджеру арест в СИЗО до 17 июля 2020 года включительно. Адвокат Кызласова Ирина Воронова обжаловала это постановление в облсуде.
Но в ходе заседания, прошедшего 16 апреля в облсуде, защите Артемия Кызласова не удалось добиться решения в свою пользу.
- По итогам апелляционного рассмотрения жалобы были оставлены без удовлетворения, а постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга о продлении срока содержания под стражей Артемия Кызласова – без изменения, - рассказали в пресс-службе облсуда.
Напомним, Артемия Кызласова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.
По версии следствия, летом 2019 года гендиректор «Титановой долины» потребовал у подрядной организации взятку за свою подпись на актах сдачи-приемки выполненных работ.
Отметим, что особая экономическая зона «Титановая долина» не раз попадала под шквал критики со стороны политиков и общественников. По их мнению, через ОЭЗ проводились бюджетные деньги, часть которых позже терялась. В частности, бывший депутат Гордумы Екатеринбурга Нафик Фамиев утверждал, что Кызласов работал на «откатах» в размере 60-70% от суммы контрактов.
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